RCC wurde zum Preisträger des Ministeriums für Natürliche Ressourcen und Umweltschutz der RF 15.12.2017

GEBIET TSCHELJABINSK Dem Unternehmen "Karabaschmed" SAO (gehört zur RCC-Gruppe) wurde die Auszeichnung des Ministeriums für Natürliche Ressourcen und Umweltschutz der RF für eine erfolgreiche Durchführung der Maßnahmen, die durch die im Rahmen des Umweltjahres unterschriebene Vereinbarung vorgesehen sind, vergeben. Die Verleihungszeremonie fand am 12.Dezember in Moskau auf dem Internationalen Forum "ECOTECH'17" statt, so der Nachrichtenagentur "RusBusinessNews" bei der RCC-Pressestelle. Die Vereinbarung über die Durchführung der Umweltmaßnahmen im "Karabaschmed" wurde im November 2016 zwischen dem Unternehmen, dem Ministerium für Natürliche Ressourcen und Umweltschutz der RF, dem Föderalen Dienst für Aufsicht im Bereich der Naturbenutzung und der Regionalregierung Tscheljabinsk unterschrieben. In den Jahren 2017-2018 soll das Unternehmen Projekte im Gesamtwert von über 2,3 Milliarden Rubel zur Entlastung der Umwelt in die Praxis umsetzen. Im Unternehmen "Karabaschmed" ist schon eine neue mechanisierte Linie zur Abfüllung des Rohkupfers aufgestellt, es wurde dort mit der Montage von drei neuen Konvertern mit gasundurchlässigen Staubhauben begonnen und es wird die Modernisierung des Gasreinigungssystems durchgeführt. Darüber hinaus entsteht durch die Rekultivierung eine Grünanlage an der Stelle des unbewirtschafteten Schlammteiches der alten Aufbereitungsfabrik bei der Kupferhütte Karabasch.