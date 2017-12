RCC präsentierte der UNO ökologische Projekte 18.12.2017 — Nachrichten

GEBIET TSCHELJABINSK Der stellvertretende UN-Generalsekretär und Exekutivdirektor des UN-Umweltprogramms (UN Environment) Erik Solheim besuchte die Exposition der Russischen Kupfergesellschaft im Rahmen der Ausstellung "ECOTECH-2017" in Moskau. Wie die RCC-Pressestelle der Nachrichtenagentur "RusBusinessNews" mitteilte, berichtete ihm Natalia Gonchar, Vizepräsidentin der Holding für Umwelt- und Betriebssicherheit, über die Projekte des Unternehmens zur Sanierung gestörter Böden in Karabasch, zur Bauliquidierung des größten Kohlenbergwerkes Eurasiens "Korkinskij" und zur Modernisierung der Kapazitäten und Verbesserung der Umweltsicherheit in der Produktion von "Karabaschmed". "Seit 2004 führte RCC über 18 Milliarden Rubel der Modernisierung der Kapazitäten und Verbesserung der Umweltsicherheit in der Produktion des Unternehmens "Karabaschmed" zu. Im Jahre 2018 werden die Investitionen etwa 2 Milliarden Rubel betragen", - bemerkte N.Gonchar. Die umfangreiche Rekonstruktion der Produktion "Karabaschmed" ermöglichte, die Emissionswerte gegenüber dem Jahr 2000 um mehr als das 20-Fache zu mindern. Zurück zu Nachrichten