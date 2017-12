RCC ist bereit, mit der Erzgewinnung im Gebiet Orenburg zu beginnen 25.12.2017 — Nachrichten

GEBIET ORENBURG "ORMET" AG (gehört der Russischen Kupfergesellschaft an) schließt den Bau der Infrastruktur des Tagebaubetriebes "Lutschistyj" ab. Parallel wird sein Abbau durchgeführt. Die ersten Tonnen Erz werden in 30 Metern Tiefe gewonnen. Es wird erwartet, dass der Umfang der Aufschlußarbeiten zum Jahresende 990 Tausend Kubikmeter erreicht. Wie die RCC-Pressestelle der Nachrichtenagentur "RusBusinessNews" berichtete, begann die Holding mit dem Erzabbau an der Lagerstätte "Lutschistoje" im Kreis Dombarowskij, Gebiet Orenburg im Juni 2017. Man plant, das Kupferkieserz-Vorkommen in der Höhe von 112 Tausend Tonnen innerhalb von zwei Jahren auszubeuten.