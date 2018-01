"Karabaschmed" vollbrachte eine Gipfelleistung in der Produktion 22.01.2018 — Nachrichten

GEBIET TSCHELJABINSK Im Jahre 2017 produzierte "Karabaschmed" SAO (gehört zur RCC-Gruppe an) 120 Tausend Tonnen Rohkupfer und erzielte dadurch eine Höchstleistung. Ein Jahr zuvor war diese Kennzahl um 7% niedriger. Wie die Pressestelle der Russischen Kupfergesellschaft der Nachrichtenagentur "RusBusinessNews" mitteilte, haben die umfassende Modernisierung der Kapazitäten und die Produktionsentwicklung zu diesem Wachstum beigetragen. Seit Anfang des Jahres 2004 wurden in die Modernisierung des Betriebes und Steigerung seiner Umweltsicherheit etwa 18 Milliarden Rubel investiert. Im Jahre 2018 will RCC ca. 2 Milliarden Rubel in die Produktionsentwicklung und soziale Projekte von "Karabschmed" stecken. Es sollten drei neue Konverter Kumera und eine neue Gasreinigungssystemanlage mit automatisiertem Steuersystem in Betrieb genommen werden. Dies soll zur Erhöhung der jährlichen Produktionsleistung bis auf 150 Tausend Tonnen Rohkupfer und zur Senkung der Umweltbelastung beitragen. Zurück zu Nachrichten