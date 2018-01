KMEZ erhöht die Produktion von Kupferkathoden 26.01.2018 — Nachrichten

GEBIET TSCHELJABINSK Im Jahre 2017 produzierte das Kupferelektrolytwerk von Kyschtym (welche zur Russischen Kupfergesellschaft angehört/RCC agehört) 128 Tausend Tonnen Kupferkathoden und erzielte dadurch eine Höchstleistung. Wie die RCC-Pressestelle der Nachrichtenagentur "RusBusinessNews" mitteilte, plant KMEZ, in der Zukunft die Gesamtproduktion des Elektrolytkupfers bis auf 140 Tonnen im Jahr (+15%) zu erhöhen. Dafür werden im Rahmen einer umfassenden Modernisierung zwei zusätzliche Reihen von Elektrolysewannen aufgestellt – je 40 Wannen in der Reihe. Es sollen in den Jahren 2017-2018 679 Millionen Rubel in den Aufbau der Betriebskapazitäten von KMEZ investiert werden. Zurück zu Nachrichten