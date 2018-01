RCC präsentierte in Davos ihre Programme der sozialen Verantwortung 30.01.2018 — Nachrichten

GEBIET TSCHELJABINSK Die Russische Kupfergesellschaft (RCC) präsentierte ihre Programme der sozialen Verantwortung auf dem Wirtschaftsforum in Davos. Anna Schabarowa, Vizepräsidentin für Kaderpolitik und soziale Verantwortung der Holdinggesellschaft, sprach vor Experten über die Grundlagen der sozialen Politik von RCC, welche auf die Verbesserung der Lebensqualität in den Regionen ihrer Präsenz, auf die Verwirklichung der sozialen Sicherheit, Prävention und Vorbeugung von sozialen Problemen gerichtet ist. Wie die RCC-Pressestelle der Nachrichtenagentur "RusBusinessNews" mitteilte, wurden nur im Jahr 2017 etwa 900 Millionen Rubel in die Umsetzung von sozial bedeutsamen Projekten der Holdinggesellschaft investiert. Zurück zu Nachrichten