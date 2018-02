"VSMPO-Avisma" ist in Vorbereitung an Farnborough 31.01.2018 — Nachrichten

GEBIET SWERDLOWSK Im Jahre 2018 nimmt "VSMPO-Avisma" an 49 Ausstellunge und 24 Konferenzen und Seminaren in Russland und im Ausland teil. Wie die Holding der Nachrichtenagentur "RusBusinessNews" mitteilte, wird das Internehmen seine Stände auf der Internationalen Messe der Luft- und Raumfahrt in Farnborough (Großbritannien), auf dem Airshow China-2018 (China), "Metal-Expo" (Moskau) sowie auf der Internationalen Industriemesse "INNOPROM-2018" (Jekaterinburg) aufschlagen.