"VSMPO-Avisma" nimmt an der "Ti-2018 in der GUS" teil 05.02.2018 — Nachrichten

GEBIET SWERDLOWSK Die Korporation "VSMPO-Avisma" wird zu einem der Teilnehmer an der XVI. Internationalen Jahrestagung "Ti-2018 in der GUS", die in April in Minsk stattfindet. Wie der Nachrichtenagentur "RusBusinessNews" in der Korporation mitgeteilt wurde, wird auf dem Forum die Übersicht des Titanmarktes in den GUS-Ländern wie auch in der ganzen Welt vorgeführt. Es werden nationale Programme für Entwicklung dieser Branche, die Anwendung von Titan in 3D-Technologien, neue Erfolge im Bereich Titanmetallurgie, die Verbreiterung der Rohstoffbasis und der Ferrotitanmarkt besprochen.