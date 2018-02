Die Korporation VSMPO-Avisma mit Best improvement von Airbus ausgezeichnet 13.02.2018 — Nachrichten

GEBIET SWEDRLOWSK Der Konzern Airbus bezeichnete die Korporation VSMPO-Avisma als einen der besten russischen Lieferanten. Wie die Pressestelle der Holding der Nachrichtenagentur "RusBusinessNews" mitteilte, wurde die Kristallstatuette Best improvement den Top-Managern von VSMPO-Avisma vom Airbus Vertreter Orazio Lanzotti überreicht. "Diese Auszeichnung ist am ehesten das Vertrauen, das Airbus der VSMPO entgegenbringt, das ist die Überzeugung, dass unser Unternehmen nicht nur serienmäßige Lieferungen vollständig erledigen, sondern auch immer einen Ausweg aus jeder komplizierten Situation finden kann. Diese Eigenschaft wurde eben von unserem ausländischen Partner anerkannt. Diese Auszeichnung ist für die Korporation VSMPO-Avisma vom sehr großen Wert", – sagte Oleg Leder, stellvertretender Generaldirektor für Marketing und Vertrieb. Zurück zu Nachrichten