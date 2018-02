Das Fluggastaufkommen der "Ural Airlines" stieg um 20% an 19.02.2018 — Nachrichten

Im Januar 2018 wurde vom Flugunternehmen "Ural Airlines" 566 605 Passagiere (+ 20% gegenüber der Kennziffer des Jahres 2017) befördert. Es wurden von der Fluggesellschaft 4 234 Flüge (+17%) ausgeführt: 2 375 – in Russland und 1 859 – ins Ausland. Die Beförderungsleistung hat um ein Viertel zugenommen und betrug 1,367 Milliarden Personenkilometer. Wie die Pressestelle des Flugunternehmens der Nachrichtenagentur "RusBusinessNews" berichtete, erreichte die Flugregelmäßigkeit die Kennziffer von 92,7% gegenüber 87,4% ein Jahr zuvor. Laut Angaben von Airbus wurden die "Ural Airlines" nach Ergebnissen des Jahres 2016 als Spitzenluftfrachtführer mit ihrer tagesdurchschnittlichen Flugstundenzahl von 11,49 Stunden am Tag mit den Flugzeugen der A320-Familie unter den russischen Luftfrachtführern anerkannt, was eine hohe Nutzungseffizienz der Flotte beweist. "Ural Airlines" befinden sich in der Top-Liga der führenden russischen Fluggesellschaften nach ihrer Beförderungskapazität. Im Jahre 2017 wurden 8 000 474 Fluggäste befördert. Die Fluggeographie umfasst mehr als 200 Ziele. Die Flotte des Unternehmens zählt 43 Airbus-Flugzeuge (23 - А320, 13 - А321 und 7 - А319).