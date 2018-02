RCC präsentierte die Problemlösung des Steinkohlentagebaus Korkinski auf dem RIF-2018 19.02.2018 — Nachrichten

GEBIET TSCHELJABINSK Die Russische Kupfergesellschaft präsentierte auf dem Russischen Investitionsforum in Sotschi ihr Projekt zur Liquidation des Steinkohlentagebaus "Korkinski" im Gebiet Tscheljabinsk unter Anwendung des Versatzes auf der Grundlage der Abprodukte der Aufbereitungsanlage des Bergbau- und Aufbereitungskombinats Tominski. Diese Sache ist für Russland hochaktuell. Es werden im Lande jährlich 5,5 Milliarden Tonnen Abfälle produziert, davon 99% sind Fertigungsrückstände. Wie die RCC-Pressestelle der Nachrichtenagentur "RusBusinessNews" mitteilte, hat das Unternehmen vor, die Abprodukte der Aufbereitungsanlage des Bergbau- und Aufbereitungskombinats Tominski in den Versatz zu verarbeiten und damit die abgebaute Kohlengrube in Korkino – an einem Ort im Südural, der große Umweltprobleme auslöst, zu liquidieren. Die Brände durch Selbstentzündung auf der größten Tagebaugrube Eurasiens belasten die Luft, und der Erdrutsch ist eine Gefährdung für die am Rande dieser Grube befindlichen Gebäude. Zurück zu Nachrichten