RCC gehört nun der Uralischen Industrie- und Handelskammer an 19.03.2018 — Nachrichten

JEKATERINBURG "Russische Kupfergesellschaft" AG (RCC) wurde in die Uralische Industrie- und Handelskammer aufgenommen. Die Zeremonie fand am 13.März 2018 in Jekaterinburg statt, so in der Pressestelle der Gesellschaft für "RusBusinessNews". Andrej Wassiltschenko, RCC kaufmännischer Vizepräsident, berichtete über die unternehmerischen Tätigkeiten und betonte die starke Position der Gesellschaft in der russischen Metallhüttenindustrie sowie die zunehmende Nachfrage nach RCC Produkten auf den Weltmärkten. Andrej Bessedin, Vorstandsvorsitzender der Uralischen Industrie- und Handelskammer, legte einen besonderen Akzent auf die langjährige Erfahrung der Russischen Kupfergesellschaft in der Zusammenarbeit mit der Industrie- und Handelskammer im Bereich Außenwirtschaft und Präsentation der Region Ural für die Internationale Business-Gemeinschaft. Unter anderem nimmt RCC jährlich an der Internationalen Industriemesse INNOPROM in Jekaterinburg aktiv teil. Zurück zu Nachrichten