"Ural Airlines" haben mehr als 1 Million Fluggäste befördert 20.03.2018

JEKATERINBURG In den ersten zwei Monaten des Jahres 2018 wurden vom Flugunternehmen "Ural Airlines" 1 039 739 Passagiere (+ 20% gegenüber der Kennziffer des vorigen Jahres) befördert. Es wurden von der Fluggesellschaft 7 691 Flüge (+16%), davon 3 381 Flüge ins Ausland ausgeführt. Wie die Pressestelle des Flugunternehmens der Nachrichtenagentur "RusBusinessNews" berichtete, nahmen die "Ural Airlines" im Februar 473 134 Fluggäste bei insgesamt 3 457 Flügen an Bord. Die Anzahl der Flüge ins Nah- und Fernausland betrug 1 522. "Ural Airlines" befinden sich in der Top-Liga der führenden russischen Fluggesellschaften nach ihrer Beförderungskapazität. Im Jahre 2017 wurden mehr als 8 Millionen Fluggäste zu den 200 Zielen befördert. Die Flotte der "Ural Airlines" zählt 43 Airbus-Flugzeuge (23 - А320, 13 - А321 und 7 - А319).

