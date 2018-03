Die Praktikanten aus VSMPO Tirus waren bei VSMPO zu Besuch 26.03.2018 — Nachrichten

GEBIET SWERDLOWSK Im März 2018 haben fünf Dienstanfänger aus den Distributionsstellen von VSMPO Titus mit Sitz in Deutschland und China ein einwöchiges Praktikum auf der Hauptbetriebsstelle von "VSMPO-Avisma" in Werchnaja Salda abgeleistet. Wie die Pressestelle der Nachrichtenagentur "RusBisinessNews" mitteilte, haben die Gäste mit Anlagen und Produkten der Schmelz-, Gieß- und Blechwalzanlagen sowie der Schmiedewerkstätten vertraut gemacht. Die besondere Aufmerksamkeit wurde auf die Qualitätskontrolle der Produktion gelenkt. Die erworbenen Kenntnisse sollen den Vertretern von VSMPO Tirus helfen, die Produktion von "VSMPO-Avisma" auf den Weltmärkten weiter zu bringen. Die Vertriebsstellen von VSMPO Tirus agieren in der Schweiz, Deutschland, den USA sowie in England und China. Es werden ins Ausland über 60% der von der Korporation herzustellenden Titanprodukte geliefert.