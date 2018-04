RCC beschuf syndizierten Kredit in Höhe von 250 Millionen US-Dollar 29.03.2018 — Nachrichten

KASACHSTAN Die "Kupfergesellschaft von Aqtöbe" Gen.mbH (Teil der Russischen Kupfergesellschaft) schloss ein Geschäft ab, wobei ein syndizierter Pre-Export Kredit mit Amortisation in Höhe von 250 Millionen US-Dollar aufgenommen wurde. Die Finanzmittel sollen aktuelle Schulden von Kupfergesellschaft von Aqtöbe refinanzieren sowie allgemeine Unternehmensausgaben im Laufe von 5 Jahren ausgleichen. Dieser Kredit ist durch Kaution vom Vermögensrecht für Exportgewinne sowie Garantien auf erstes Anfordern vonseiten der RCC-Unternehmergruppe versichert. Wie der RCC-Pressedienst der Nachrichtenagentur "RusBusinessNews" mitteilte, nahmen ALFA-BANK, ING Bank, Natixis Bank, RCB Bank Ltd, Société Générale, Rosbank, Sberbank, Unicredit Bank und VTB (Europe) SE am Geschäft teil, die die Hauptträger sind. Intesa Bank und "Raiffeisenbank" AG sind weitere Geschäftsträger. Natixis tritt als Kreditbank und Finanzierungsinstitut auf. Rosbank und Sberbank sind dabei für Geschäftspass, ING Bank für Fixzinssatz verantwortlich.