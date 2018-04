Umsatz der RCC-Unternehmergruppe stieg um 6% 30.03.2018 — Nachrichten

GEBIET SWERDLOWSK Der Umsatz der Unternehmergruppe "Russische Kupfergesellschaft" (RCC) betrug ca. 130 Milliarden Rubel im Jahr 2017, was um 6% höher als im Vorjahr ist. Rohgewinn blieb dabei 16,2 Milliarden Rubel. Wie der RCC-Pressedienst der Nachrichtenagentur "RusBusinessNews" mitteilte, produzierte die Holding über 183 Tausend Tonnen Kathoden (+3%) und 104 Tausend Tonnen Kupferdraht (+4%) letztes Jahr. Kupferproduktion in Form des Kupferkonzentrats betrug 146,9 Tausend Tonnen (-4%), Zink in Form des Zinkkonzentrats 68,7 Tausend Tonnen (+28%). Es wurden 4 Tonnen Goldbarren (+27%) und über 76 Tonnen Silberbarren (+4%) produziert.