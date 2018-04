Chinesische Diplomaten besuchten VSMPO 05.04.2018 — Nachrichten

GEBIET SWERDLOWSK Am 27. März 2018 besuchte Delegation des Generalkonsulats der Volksrepublik China in Jekaterinburg VSMPO. Darunter waren Leiterin der diplomatischen Vertretung Geng Liping, Konsul Zhang Xiaodong, Vizekonsul Xiu Weiping und Konsul-Attache Zēng Zhe. Wie der Nachrichtenagentur "RusBusinessNews" auf dem Werk mitgeteilt wurde, besuchten Diplomaten Abteilung zur mechanischen Bearbeitung von Gesenken, Schmelz- und Schmiedekomplex in Begleitung vom Vertriebsdirektor Nikolaj Čulanow. "Korporation VSMPO-Avisma" arbeitet mit über 80 Kunden aus der Volksrepublik China, der größte dabei ist ein Flugzeugbauunternehmen in Shenyang. VSMPO produziert Schmiedestücke für chinesische Regionalflieger ARJ-21 und fast 50% Gesenke für Flugzeug Projekt SOMAS C919. Zudem werdem Saldinsker Titan und großräumiger zweifacher Flieger С929 verkauft. "Im Rahmen des Geschäftstreffens mit der Leitung der Unternehmensgruppe habe ich erneut festgestellt, dass russisch-chinesische Beziehungen eine gute Zukunft haben. Ihr Unternehmen hat gute Aussichten. Ich bin froh, dass "VSMPO-Avisma" mit erfolgreichen chinesischen Firmen zusammenarbeitet", betonte Generalkonsulin der Volksrepublik China in Jekaterinburg Geng Liping.