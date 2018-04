Die Korporation "VSMPO-Avisma" stellte ihre Produktion auf dem MFD-2018 vor 10.04.2018 — Nachrichten

GEBIET SWERDLOWSK Die Korporation "VSMPO-Avisma" nahm am Internationalen Forum des Triebwerkbaus (MFD-2018) teil, das am 4.-6. April in Moskau stattfand. Auf dem Ausstellungsstand präsentierte die Holding eine Vielzahl von Titanprodukten – von Rohren, Stangen, Blechen und Platten bis Schaufeln, Ringe, gepresste Formteile und Spulen. Es wurde eine Reihe von Gesprächen mit Geschäftspartnern geführt, darunter mit der "Vereinigten Triebwerkbau-Korporation", dem "Produktions- und Forschungszentrum für Gasturbinenbau" "Saljut", der "Vereinigten Flugzeugbau-Korporation " und anderen Bestellern von Halbprodukten aus Titan. Wie die Pressestelle der Korporation der Nachrichtenagentur "RusBusinessNews" mitteilte, wurden von Delegierten der "VSMPO-Avisma" im Rahmen der zahlreichen Fachtagungen aktuelle Fragen des Flugzeug- und Triebwerkbaus, darunter auch die Entwicklungsperspektiven für luftansaugende und Hybrid-Triebwerke sowie die ökologische Verbesserung der Brennkammern von Gasturbinentriebwerken besprochen. Zurück zu Nachrichten