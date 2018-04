Die Korporation VSMPO-Avisma nahm an der "Ti-2018 in der GUS" teil 23.04.2018 — Nachrichten

GEBIET SWERDLOWSK Die Delegation der Korporation VSMVO-Avisma besuchte die XVI. Internationale Konferenz "Ti-2018 in der GUS". In Minsk trafen sich 237 Fachleute von allen Weltgegenden aus dem Bereich Herstellung und Anwendung von Titan. Wie die Pressestelle der Korporation der Nachrichtenagentur "RusBusinessNews" mitteilte, wurden während der Konferenz verschiedene Aspekte der Lage und der Entwicklungswege des Titanmarktes sowie die Situation mit der Herstellung und Anwendung von Titanprodukten in den Mitgliedsstaaten der ehemaligen Gemeinschaft unabhängiger Staaten behandelt.