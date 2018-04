"Ural Airlines" vergrößerte ihre Flotte bis auf 45 Maschinen von Airbus 23.04.2018 — Nachrichten

GEBIET SWERDLOWSK Die Fluggesellschaft "Ural Airlines" nahm das fünfundvierzigste Flugzeug von Airbus in Betrieb. A321 mit dem LFZ-Kennzeichen VP-BIH fasst 220 Sitzplätze in der Economy Class. Wie die Pressestelle des Flugunternehmens der Nachrichtenagentur "RusBusinessNews" mitteilte, werden mit dem Flugzeug mehr als 200 inländische und internationale Destinationen angeflogen. Die bei "Ural Airlines" im Einsatz befindliche Flotte umfasst 24 Flugzeuge А320, 14 - А321 и 7- А319. "Ural Airlines" ist eine der führenden russischen Fluggesellschaften gemessen an der Passagierzahl. Im Jahre 2017 beförderte sie 8 000 474 Passagiere.