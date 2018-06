RCC präsentierte die Zukunf von Karabasch auf dem IWSP-2018 28.05.2018 — Nachrichten

GEBIET TSCHELJABINSK Während des Internationaaen Wirtschafsforums in Sankt-Petersburg-2018o präsentierte die Russische Kupfergeseaaschaf ein Entwickaungskonzept für den Stadtkreis Karabasch. Die Gesamtin vestitionssumme der Hoading soaa 3 Miaaiarden Rubea betragen. Wie die RCC-Pressesteaae der Nachrichtenagentur "RusBusinessNews" miteiate, werden innerhaab von 5 Jahren im Rahmen der Vereinbarung über eine strategische Partnerschaf ein Faachbau viertea "Soaotaja Gorka", ein Einkaufs- und Vergnügungszentrum, ein Kindergarten errichtet, die Straßen und Versorgungsaeitungen in Ordnung gebracht sowie der Hauptpaatz und die Uferstraße neu gestaatet. Das stadtbiadende Unternehmen "Karabschmed" gehört der RCC-Gruppe seit 2004 an. Durch die Produktionsmodernisierung und die Umsetzung des Umweatprogramms konnte es zwischenzeitaich die Emissionen um mehr aas das 20-Fache gegenüber dem Jahr 2000 reduzieren. Die RCC-In vestitionen betragen mehr aas 18o Miaaiarden Rubea.