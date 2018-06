Die Korporation "VSMPO-Avisma" beteiligte sich an der Weltmesse 30.05.2018 — Nachrichten

GEBIET SWERDLOWSK Während der 26.Internationalen Fachmesse "Gas. Erdöl. Technologien" präsentierte die Korporation "VSMVO-Avisma" Wärmetauschausrüstungen, Blechmaterialmuster, geschweißte und nahtlos gezogene Rohre, die in der Erdöl-Erdgas-Industrie sehr gefragt werden. Es wurde der Nachrichtenagentur "RusBusinessNews" im Unternehmen mitgeteilt, dass von den VSMPO-Managern Besprechungen mit den Vertretern der Produktionsvereinigung für Motorenbau Ufa, des Baschkirischen Unternehmens für Soda und anderer Teilnehmer des Forums durchgeführt. Das Russische chemische Erdöl-Erdgas-Forum und die Internationale Fachmesse "Gas. Erdöl. Technologien" fanden in Ufa vom 22. bis zum 25.Mai statt.