Die Korporation VSMPO-Avisma nahm an der HeliRussia-2018 teil 31.05.2018

GEBIET SWERDLOWSK Die Delegation der Korporation VSMVO-Avisma war Teilnehmerin an der Internationalen Ausstellung der Hubschrauber-Branche HeliRussia-2018, die in Moskau stattfand. Wie die Pressestelle der Korporation der Nachrichtenagentur "RusBusinessNews" mitteilte, werden als Hauptergebnisse der Teilnahme die vorläufigen Vereinbarungen über die Verlängerung der Dauerbeziehung mit der Holding "Hubschrauber Russlands" und die Erweiterung des Programms von mechanisch bearbeiteten Teilen für Zivilluftfahrtmaschinen betrachtet.