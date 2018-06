"Ural Airlines" haben mehr als 3 Millionen Fluggäste befördert 15.06.2018 — Nachrichten

GEBIET SWERDLOWSK In den Monaten von Januar bis Mai 2018 wurden vom Flugunternehmen "Ural Airlines" 3 022 946 Passagiere (+ 19% gegenüber der Kennziffer des Jahres 2017) befördert. Es wurden in den letzten fünf Monaten 22 034 Flüge (+16%), davon 10 015 Flüge ins Ausland ausgeführt. Wie die Pressestelle des Flugunternehmens der Nachrichtenagentur "RusBusinessNews" berichtete, nahmen die "Ural Airlines" im Mai 736 078 Fluggäste (+9%) bei insgesamt 5 201 Flügen an Bord. Die Anzahl der Flüge ins Fernausland betrug 2 528. Die Beförderungsleistung betrug mehr als 1,7 Milliarden Personenkilometer. Die Fluggesellschaft "Ural Airlines" zählt zu den führenden Luftfahrtunternehmen Russlands nach ihrer Beförderungskapazität. Im Jahre 2017 wurden 8 000 474 Fluggäste befördert. Die Fluggesellschaft verfügt über 45 Jets der Muster Airbus (24 А320, 14 А321 und 7 А319) und bedient mehr als 200 Ziele. Zurück zu Nachrichten