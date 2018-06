RCC wird 300 Millionen US-Dollar in den Bergbau-Sektor Kasachstans investieren 21.06.2018 — Nachrichten

ASTANA In den Jahren 2018-2020 wird die Russische Kupfergesellschaft über 300 Millionen US-Dollar in die Erschließung der Kupfer-Zink-Stätten und in den Aufbau von Verarbeitungskapazitäten in Kasachstan investieren. Die Investitionsprojekte der Holding wurden auf dem XXV. Internationalen Bergbau-Kongresses in Astana präsentiert. Der Umfang von Anlagen in die Erkundung der Lagerstätte Wessenne-Araltschinskoje wird 130 Millionen US-Dollar betragen, so in der RCC-Pressestelle für die Nachrichtenagentur "RusBusinessNews". Es sollen in den Bau eines auf der Lagerstätte "Kundysdy" zu errichtenden Bergwerkes mehr als 200 Millionen US-Dollar investiert werden. Die Kosten für den Umbau der ersten Aufbereitungsfabrik von der "Kupfergesellschaft von Aqtöbe" zwecks der Inbetriebnahme einer zusätzlichen Linie für Zinkflotation werden 19 Millionen US-Dollar betragen.