"Ural Airlines" wurde zur Preisträgerin der Auszeichnung Loyalty Awards Russia-2018 22.06.2018 — Nachrichten

GEBIET SWERDLOWSK Der Fluggesellschaft "Ural Airlines" wurde die Auszeichnung Loyalty Awards Russia-2018 in der Nominierung "Für die effektive CRM-Nutzung im Loyalitätsprogramm" vergeben. Wie die Pressestelle des Flugunternehmens der Nachrichtenagentur "RusBusinessNews" berichtete, wurde diese Auszeichnung für die Integration von CRM in das Loyalitätsprogramm "Flügel" verliehen. Die Teilnehmer des Programms bekommen die Möglichkeit, die Bonuspunkte beim Kauf von Flugtickets zu ihrer Wunsch-Destination mit einem Rabatt bis zum 100% vom Tarifpreis zu benutzen. Die Fluggesellschaft "Ural Airlines" befindet sich in der Top-Liga der führenden russischen Fluggesellschaften nach ihrer Beförderungskapazität. Im Jahre 2017 wurden 8 000 474 Fluggäste zu den 200 Zielen befördert. Die Flotte der "Ural Airlines" zählt 45 Airbus-Flugzeuge (24 А320, 14 А321 und 7 А319). "Ural Airlines" ist Gewinnerin solcher internationaler und nationaler Auszeichnungen wie "Flügel Russlands", SafetyLeaders Awards, "Die besten sozialen Projekte Russlands", National Geographic Traveler Awards, "Zeit für Innovationen" und andere. Zurück zu Nachrichten