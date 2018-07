RCC nimmt an der INNOPROM teil 03.07.2018 — Nachrichten

GEBIET SWERDLOWSK Die Russische Kupfergesellschaft wird einer der führenden Aussteller in der IX. Internationalen Industriemesse INNOPROM-2018 sein. Die Messe findet vom 9. bis 12.Juli in Jekaterinburg statt. Wie die RCC-Pressestelle der Nachrichtenagentur "RusBusinessNews" mitteilte, wird vom Unternehmen ein Stand unter dem Namen "Kupfer- DNS der Zivilisation" präsentiert, welcher der Rolle des Metalls in der Entwicklung der Gesellschaft gewidmet ist. Man führt den Messebesuchern die Berganreichungskombinate von Mikheewsk und Tominsk, Karabaschmed und das Kupferelektrolytwerk von Kyschtym sowie die sozialen Projekte auf dem Gebiet, auf welchem die Holdinggesellschaft ihre Präsenz ausgebaut hat, vor. Die RCC Gruppe vereinigt mehr als 30 Betriebe und Organisationen, in denen insgesamt mehr als 10 000 Mitarbeiter beschäftigt sind. Die Bergbau- und Aufbereitungsbetriebe sowie die Eisenhüttenwerke befinden sich in vier Regionen der RF und in Kasachstan. Sie decken die Vollzyklusproduktion – von der Erzgewinnung bis Herstellung von Kupferkonzentrat, Kupferkathoden und Kupferwalzdraht, Zinkkonzentrat, affiniertem Gold und Silber. Die Jahreskapazitäten von RCC betragen 220 Tausend Tonnen Kupferkatoden und 235 Tausend Tonnen Kupferwalzdraht.