RCC plant, die Mineralrohstoffbasis in Kasachstan aufzubauen 05.07.2018 — Nachrichten

KASACHSTAN Die Russische Kupfergesellschaft und das Nationale Geologieerkundungsunternehmen "Kasgeologija" haben das Memorandum über die Zusammenarbeit unterschrieben. Es betrifft die Suche und Erkundung von Bunt- und Polymetallerz-Lagerstätten auf dem Gebiet Kasachstans. Die Zeremonie fand am Rande von Kazakhstan Global Investment Roundtable 2018 in Anwesenheit des Ministers für Investitionen der RK Zhenis Kasymbek statt. Wie die RCC-Pressestelle der Nachrichtenagentur "RusBusinessNews" berichtete, plant man, eine Arbeitsgruppe für die Auswahl und Beurteilung von perspektivischen Grundstücken mit Bodenschätzen an Bunt- und Polymetallerzen, für die einleitende Analyse von geologischen Informationen und Feststellung des Freiseins von angebotenen Territorien zu errichten. "Kasgeologija" wird das Prospektieren unter dem Einsatz modernster Anlagen und Technologien durchführen. Derzeit agieren in Kasachstan drei zur RCC-Gruppe gehörende Unternehmen: "Kupfergesellschaft von Aqtöbe" Gen.mbH, "Copper Technology" Gen.mbH und "KazGeoRud" Gen.mbH. Seit 2004 hat die Holding in den Bergbau-Sektor der Republik etwa 885 Millionen Dollar investiert. Zurück zu Nachrichten