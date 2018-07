"Ural Airlines" begann von Tscheljabinsk nach Harbin zu fliegen 09.07.2018 — Nachrichten

TSCHELJABINSK Am 4. Juli 2018 wurde von "Ural Airlines" eine direkte Verbindung zwischen Tscheljabinsk und Harbin eröffnet. Die Flüge werden mittwochs auf Airbus A320, zweiklassig konfiguriert ausgeführt. Wie die Pressestelle des Flugunternehmens der Nachrichtenagentur "RusBusinessNews" berichtete, wurde die neue Verbindung unter der Unterstützung von Gouverneuren des Gebiets Tscheljabinsk und der chinesischen Provinz Heilongjiang in Betrieb genommen. Es wurde für die Fluggäste aus der Volksrepublik China ein günstiger Zeitplan der Flüge mit Anschluss in Tscheljabinsk erstellt, um nach Moskau (Domodedovo) fliegen und weiter in die Städte Russlands, GUS-Staaten und ins Ausland reisen zu können. "Ural Airlines" zählt zu den führenden Luftfahrtunternehmen Russlands nach ihrer Beförderungskapazität. Im Jahre 2017 wurden 8 000 474 Fluggäste befördert. Die Fluggesellschaft verfügt über 45 Jets der Muster Airbus (24 А320, 14 А321 und 7 А319) und bedient mehr als 200 Ziele.