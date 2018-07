RCC erzählte in der Industrieausstellung INNOPROM über die DNA der Zivilisation 12.07.2018 — Nachrichten

JEKATERINBURG Russische Kupfergesellschaft präsentierte i der IX. Internationalen Industrieausstellung INNOPROM 2018 in Jekaterinburg einen einzigartigen Ausstellungsstand. Die Ausstellung "Kupfer ist DNA der Zivilisation" ist der Rolle dieses Metalls in der Entwicklung der Gesellschaft gewidmet. Wie "RusBusinessNews" berichtet, gehen die Besucher des Standes der RCC durch ein riesiges Kaleidoskop, dessen Wände in Form eines Kristallgitters aus Kupfer ausgeführt sind. Projektionen auf Elementen der zentralen Installation - einer kinetischen Multimedia-Säule in Form eines DNA-Moleküls und einer holographischen Pyramide - interagieren miteinander und machen die Bekanntschaft mit RCC-Werten zu einer lebhaften Vorführung. In der Ausstellung sind auch soziale Projekte und karitative Aktivitäten des Unternehmens im Bereich Bildung und Kultur, Ideen auf dem Gebiet Landschaftsgestaltung und Begrünung sowie Umweltschutz gezeigt. Am ersten Tag der Arbeit wurde der RCC-Stand von Vertretern aus mehr als 50 Ländern besucht, darunter Frankreich, die Niederlande, Ägypten, Marokko, Peru, Kanada, Südafrika und Kuwait. Zurück zu Nachrichten