RCC will die Produktion von Kupfer-Elektrolytfolie einrichten 12.07.2018 — Nachrichten

GEBIET TSCHELJABINSK Russische Kupfergesellschaft plant, im Kupferelektrolytwerk von Kischtim (KMEZ) eine Halle für Produktion von Kupfer-Elektrolytfolie zu errichten. Das Projekt im Wert von 3 Milliarden Rubel kündigte die Holding in der IX. Internationalen Industrieausstellung INNOPROM 2018 in Jekaterinburg an. Wie "RusBusinessNews" im Pressedienst der RCC informiert wurde, wird die Produktionskapazität 1000 Tonnen Kupfer-Elektrolytfolie pro Jahr betragen. Die Projektkapazität wird im Jahr 2020 erreicht werden. KMEZ plant die Herstellung der Kupfer-Elektrolytfolie mit einer Dicke von 9 bis 105 Mikron gemäß dem internationalen Standard IPC-4562. Die Folie wird in Rollen mit einer Breite von 200 bis 1340 Millimetern versandt werden.