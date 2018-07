"Ural Airlines" haben 3,9 Millionen Fluggäste befördert 16.07.2018 — Nachrichten

JEKATERINBURG Die Fluggesellschaft "Ural Airlines" hat in der ersten Jahreshälfte 2018 ein Fluggastaufkommen von 3 940 472 Passagiere verzeichnet (+19% gegenüber der Kennziffer des vorigen Jahres). In dieser Zeit wurden vom Luftfahrtunternehmen 28 132 Flüge (+16%), darunter 12 487 – ins Ausland ausgeführt. Wie die Pressestelle des Flugunternehmens der Nachrichtenagentur "RusBusinessNews" berichtete, nahmen die "Ural Airlines" im Juni 917 526 Fluggäste (+18%) an Bord. Bei insgesamt 6 098 Flügen betrug die Anzahl der Flüge ins Fernausland 2 472. Darüber hinaus hat der Flieger 450 zusätzliche Flüge zur Fußballweltmeisterschaft ins Programm genommen. Mit dem Luftfahrtunternehmen flogen die Fußballfans aus Peru, Uruguay, Ägypten, Australien, Polen, Deutschland, Kolumbien, Saudi-Arabien, Iran, Frankreich, Spanien. "Ural Airlines" beförderten die mexikanische Fußballnationalmannschaft. Die Fluggesellschaft "Ural Airlines" befindet sich in der Top-Liga der führenden russischen Fluggesellschaften nach ihrer Beförderungskapazität. Im Jahre 2017 wurden 8 000 474 Fluggäste zu den 200 Zielen befördert. Die Flotte der "Ural Airlines" zählt 45 Airbus-Flugzeuge (24 - А320, 14 - А321 und 7 - А319). Zurück zu Nachrichten