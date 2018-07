"VSMPO-Avisma" präsentierte ihre Produkte in Farnborough 18.07.2018 — Nachrichten

Gebiet Swerdlowsk Die Gesellschaft "VSMPO-Avisma" nimmt an der Farnborough Internationalen Airschau teil. Wie der Pressedienst des Unternehmens der Nachrichtenagentur "RusBusinessNews" berichtete, werden an einem 126 Quadratmeter großen Stand Stanzteile komplizierter Formen für Fahrwerk-, Rumpf- und Flügelgruppen des Flugzeugs, gewalzte Ringe und Scheiben, die ihre Anwendung im Triebwerkbau finden, präsentiert. Die Delegation der Gesellschaft hat vor, ungefähr 70 Treffen zum Abschluss von neuen und der Verlängerung von bestehenden Verträgen durchzuführen. Zurück zu Nachrichten