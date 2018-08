KMEZ hat neue Methoden der Qualitätskontrolle eingeführt 16.08.2018 — Nachrichten

GEBIET TSCHELJABINSK Zwei LECO-Analysatoren (USA) kamen in das Kupferelektrolytwerk Kyschtym (welche zur Gruppe "Russische Kupfergesellschaft" angehört). Die neue Ausrüstung hat dazu beigetragen, die Qualität der fertigen Produkte zu verbessern. Wie die RCC-Pressestelle der Nachrichtenagentur "RusBusinessNews" berichtet, ist RO-500 für die Sauerstoffmessung in Kupferanoden in einem Reduktionsschmelzverfahren und CS-230 – für die Kontrolle des Schwefelgehalts in handelsüblichen Kathoden durch Infrarotspektrometrie bestimmt.