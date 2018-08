"Ural Airlines" haben mehr als 4,9 Millionen Fluggäste befördert 20.08.2018 — Nachrichten

GEBIET SWERDLOWSK Die Fluggesellschaft "Ural Airlines" hat in den ersten sieben Monaten des Jahres 2018 ein Fluggastaufkommen von 4 943 434 Passagiere verzeichnet (+16% gegenüber der Kennziffer des Jahres 2017), davon flogen 2 205 830 Fluggäste ins Ausland. In dieser Zeit wurden vom Luftfahrtunternehmen 34 460 Flüge, darunter fast die Hälfte - 15 203 – ins Ausland ausgeführt. Die Personenbeförderungsleistung nahm um 17% bis auf 11,8 Trillionen Passagierkilometer zu. Wie die Pressestelle des Flugunternehmens der Nachrichtenagentur "RusBusinessNews" berichtete, nahmen die "Ural Airlines" im Juli 1 002 962 Fluggäste bei insgesamt 6 328 Flügen an Bord. 440 310 Passagiere flogen mit 2 716 Flügen an ein Ziel im Ausland. Die Flotte der "Ural Airlines" wurde durch ein Airbus A321 ergänzt und zählt zurzeit 46 moderne Airbus-Flugzeuge (24 - А320, 15 - А321 und 7 - А319).