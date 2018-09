Auf "Karabaschmed" ist der erste von drei Konvertern Kumera in Betrieb genommen 31.08.2018 — Nachrichten

GEBIET TSCHELJABINSK Das Werk "Karabaschmed"(gehört der Gruppe "Russische Kupfergesellschaft" an) hat am 30. August den ersten von drei neuen Konvertern Kumera mit einer Kapazität von je 150 Tonnen gestartet. Die Ausrüstung wurde im Rahmen der groß angelegten Modernisierung der Produktion installiert. Das leistungsstarke Gasreinigungssystem ermöglicht es, die Abgase des Hochofens durch gasdichte Absaughauben vollständig zu neutralisieren. Dadurch wird die Umweltbelastung reduziert. Wie die RCC-Pressestelle der Nachrichtenagentur "RusBusinessNews" berichtet, belaufen sich die Investitionen in den Bau einer neuen Konverterabteilung auf 1,1 Milliarden Rubel. Die volle Leistung wird im Jahre 2019 nach der Inbetriebnahme des letzten Konverters erreicht. Die Umsetzung dieser Phase des Modernisierungsprogramms ermöglicht es, die Produktion bis auf 150 tausend Tonnen Rohkupfer pro Jahr (einschließlich 130 tausend Tonnen aus Mineralstoffen) aufzubauen. Zurück zu Nachrichten