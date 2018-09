KMEZ hat die Grundausrüstung des Gasfilters installiert 11.09.2018 — Nachrichten

GEBIET TSCHELJABINSK Es wurde im Kupferelektrolytwerk von Kyschtym (welche zur Gruppe "Russische Kupfergesellschaft" angehört) die Montage der verfahrenstechnischen Grundausrüstung des Gasfilters LÜHR abgeschlossen. Das Filter ist für die Reinigung der ankommenden Gase des Kupferschmelzofens MAERZ bestimmt. Wie die RCC-Pressestelle der Nachrichtenagentur "RusBusinessNews" berichtet, wird das ökologische Projekt geschätzt 200 Millionen Rubel kosten. Das Filter, das bereits im Jahre 2018 gestartet werden soll, kann sowohl feste als auch gasförmige Schadstoffe abscheiden. So hat KMEZ die letzte Stufe der Modernisierung der Abgasreinigungsausrüstung begonnen. Es werden die Arbeiten an der Elektroinstallation und Wärmedämmung der Ausrüstung durchgeführt sowie werden die Verlegung von Kabelnetzen und die Installation von Wasserleitungen und Luftkanälen fortgesetzt. Kürzlich wurden in die im Betrieb befindlichen Versorgungsleitungen neue Gaskanäle eingebaut. Zurück zu Nachrichten