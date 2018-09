KMEZ bringt Anlage in der Scheideabteilung auf den neuesten Stand 14.09.2018 — Nachrichten

GEBIET TSCHELJABINSK Das Kupferelektrolytwerk von Kyschtym (gehört zur "Russischen Kupfergesellschaft") modernisiert Aggregate in der Scheideabteilung. Das Projekt ermöglicht die höhere Betriebssicherheit der Anlage und die Sicherstellung stabiler Produktion. Die Pressestelle von RCC der Nachrichtenagentur "RusBusinessNews" berichtete, es wurde ein neuer Drucklufttrockner Atlas Copco (Schweden) und Kühlmittelkreis für Kassettenelemente und Hydraulikaggregat des TROF-Konvertes angebaut, der für Gewinnung der Gold- und Silberlegierung aus gebranntem Schlamm ausgelegt ist. 2017 hat die Scheidehalle 4 Tonnen Gold und über 76 Tonnen Silber in Barren produziert. Zurück zu Nachrichten