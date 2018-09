"Ural Airlines" eröffnen eine neue Fluglinie nach Japan 20.09.2018 — Nachrichten

WLADIWOSTOK Ab 4. Dezember 2018 beginnt die Fluggesellschaft "Ural Airlines" erstmals nach Japan zu fliegen. Die Flüge Wladiwostok-Sapporo-Wladiwostok werden zweimal wöchentlich - dienstags und freitags – stattfinden. Wie der Pressedienst der Fluggesellschaft der Nachrichtenagentur "RusBusinessNews" mitteilte, wird die Flugstrecke von komfortablen Airbus A320 und A321 bedient. "Diese Richtung hat ein hohes touristisches Potenzial für russische und chinesische Touristen. Für chinesische Einwohner, die aus Changchun, Peking und Harbin kommen, bietet die Fluggesellschaft günstige Verbindungen am Flughafen Wladiwostok an. Wir beabsichtigen im Weiteren, einen Flug in die Hauptstadt der Insel Hokkaido täglich zu machen", - betonte Kirill Skuratov, stellvertretender Generaldirektor der Fluggesellschaft "Ural Airlines". "Ural Airlines" ist eine der führenden russischen Fluggesellschaften im Hinblick auf ihre Beförderungskapazität. Im Jahr 2017 haben 8.000.474 Fluggäste ihre Dienste in Anspruch genommen. Die Geografie der Flüge umfasst mehr als 200 Richtungen, bedient mit 46 Flugzeugen des europäischen Konzerns Airbus (24 А320, 15 А321 und 7 А319). Zurück zu Nachrichten