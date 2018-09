Boeing und "VSMPO-Аvisma" haben im Mittleren Ural ein neues Werk eröffnet 24.09.2018 — Nachrichten

GEBIET SWERDLOWSK Die Korporation "VSMPO-Avisma" und Fa. Boeing haben die Niederlassung der zweiten Stufe des gemeinsamen Unternehmens Ural Boeing Manufacturing (UBM) in der Sonderwirtschaftszone "Titan-Tal" eröffnet. An der Zeremonie nahmen der US-Botschafter in Russland John Huntsman, Präsident von Boeing Dennis Muilenburg und Präsident von Boeing International Marc Allen, Präsident von Boeing in Russland und GUS Sergey Kravchenko teil. Wie der Pressedienst des Unternehmens der Nachrichtenagentur "RusBusinessNews" mitteilte, wird das neue Unternehmen die mechanische Bearbeitung von Titan-Stanzen für Programme von Zivilflugzeugen Boeing durchführen, einschließlich der neuesten Modelle Boeing 737 MAX, Boeing 777, Boeing 787.