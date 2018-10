Ein Konsortialkredit in Höhe von 250 Millionen brachte RСС die Auszeichnung für das beste Geschäft 10.10.2018 — Nachrichten

Die russische Kupfergesellschaft wurde zur Trägerin des Preises Loans Cbonds Award 2018 in der Nominierung "Das beste Geschäft im GUS-Syndizierungsmarkt". Die Holdinggesellschaft wurde für das Geschäft zur Beschaffung eines syndizierten Pre-Export-Kredits für einen Zeitraum von 5 Jahren in Höhe von 250 Millionen US-Dollar für die "Kupfergesellschaft von Aqtöbe" Gen.mbH (Kasachstan, Teil der RCC-Gruppe) ausgezeichnet. Wie der Pressedienst der Holdinggesellschaft der Nachrichtenagentur "RusBusinessNews" mitteilte, wurde das Geschäft im März 2018 abgeschlossen. Nach dem Bookbuilding wurde der ursprünglich angegebene Betrag um mehr als das Doppelt überschritten. Als Koordinatorin und Organisatorin des Abkommens trat die Bank Natixis auf. Darüber hinaus nahmen am Geschäft elf internationale Finanzinstitute teil: "ALFA BANK" AG, ING Bank, "Natixis Bank" offene AG, RCB Bank Ltd., Société Générale, "Rosbank" offene AG, "Sberbank" offene AG, UniCredit Bank AG und VTB (Europe) SE als autorisierte Hauptgeschäftsträger, die Bank Intesa und "Raiffeisenbank" AG - als Organisatoren. Die "Rosbank" offene AG und "Sberbank" offene AG sind dabei für den Geschäftspass und die ING Bank für Fixzinssatz verantwortlich. Die Firma Hogan Lovells wurde zur Rechtsberaterin der Gläubiger. Die Kupfergesellschaft von Aqtöbe spezialisiert sich auf Gewinnung und Herstellung von Kupfer und Zink. Das Unternehmen hat zwei Aufbereitungsanlagen mit einer Gesamtkapazität von 5 Millionen Tonnen Erz pro Jahr. Im Jahre 2017 produzierte die Kupfergesellschaft von Aqtöbe 58 Tausend Tonnen Kupfer aus dem Kupferkonzentrat und 52,4 Tausend Tonnen Zink aus dem Zinkkonzentrat.