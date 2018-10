Das Fluggastaufkommen der "Ural Airlines" stieg um 15% an 12.10.2018 — Nachrichten

GEBIET SWERDLOWSK Im Zeitraum Januar – September 2018 wurden vom Flugunternehmen "Ural Airlines" 6 999 739 Passagiere (+14% gegenüber der Kennziffer des Jahres 2017) befördert. Das Fluggastaufkommen betrug 16,7 Billionen Passagierkilometer (+15%). Wie die Pressestelle des Flugunternehmens der Nachrichtenagentur "RusBusinessNews" berichtet, nahmen die "Ural Airlines" im September 977 931 Fluggäste (+10%) an Bord. Es wurden innerhalb des Monats 6 206 Flüge (+7%), davon 2 739 – ins Fernausland ausgeführt. "Ural Airlines" befinden sich in der Top-Liga der führenden russischen Fluggesellschaften nach ihrer Beförderungskapazität. Im Jahre 2017 wurden 8 000 474 Fluggäste befördert und dabei 200 Ziele angeflogen. Die Flotte des Unternehmens zählt 46 Airbus-Flugzeuge (24 - А320, 15 - А321 und 7 - А319).