VSMPO-Avisma nahm an der Konferenz des Internationalen Titanverbandes teil 19.10.2018

Gebiet Swerdlowsk Die Delegation der Gesellschaft VSMPO-Avisma besuchte die Konferenz des Internationalen Titanverbandes (ITA), die in Las Vegas stattfand. Unter den Teilnehmern des Forums waren Vertreter von Boeing, Airbus, Safran, Utas, Motorbauunternehmen und Unternehmen für die Herstellung von Medizintechnik und Instrumenten. Wie der Pressedienst der Gesellschaft der Nachrichtenagentur "RusBusinessNews" berichtet, muss VSMPO in den nächsten 2-3 Jahren Positionen für einige Nomenklatur festlegen und sich in einigen Warengruppen verstärken - Boeing und Airbus bereiten sich vor, neue Tender anzumelden. Die mit diesen Unternehmen geschlossenen geltenden Verträge über Walzen und Stanzen mit 10-jähriger Laufzeit laufen ab. Zurück zu Nachrichten