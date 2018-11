"Ural Airlines" hat mehr als 7,8 Millionen Passagiere befördert 15.11.2018 — Nachrichten

GEBIET SWERDLOWSK In 10 Monaten des Jahres 2018 wurden vom Flugunternehmen "Ural Airlines" 7 804 470 Passagiere befördert, dies ist um 14% mehr gegenüber der Kennziffer des Jahres 2017. 4 274 912 Fluggäste flogen die Ziele innerhalb Russlands an, 3 529 558 Passagiere reisten ins Ausland. Es wurden seit Anfang des Jahres insgesamt 52 695 Flüge (+12%), darunter 23 444 Flüge ins Ausland ausgeführt. Das Fluggastaufkommen stieg um 14% und betrug 18,7 Milliarden Passagierkilometer. Wie die Pressestelle des Flugunternehmens der Nachrichtenagentur "RusBusinessNews" berichtet, nahmen die "Ural Airlines" im Oktober 804 767 Fluggäste (+9%) an Bord. 410 167 Passagiere gingen ins Ausland. Es wurden innerhalb des Monats 5 453 Flüge (+5%), davon 2 682 – ins Fernausland ausgeführt. "Ural Airlines" befinden sich in der Top-Liga der führenden russischen Fluggesellschaften nach ihrer Beförderungskapazität. Im Jahre 2017 wurden 8 000 474 Fluggäste befördert. Die Geographie der Flüge umfasst mehr als 200 Richtungen. Heute betreibt das Flugunternehmen 46 Airbus-Flugzeuge (24 - A320, 15 - A321 und 7- A319).