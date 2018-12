Der RCC-Ausstellungsstand für INNOPROM-2018 erhielt zwei BEA World Auszeichnungen 12.12.2018 — Nachrichten

GEBIET SWERDLOWSK Der Pavillon der Russischen Kupfergesellschaft "Kupfer ist DNA der Zivilisation", der für die Teilnahme an der internationalen Industriemesse INNOPROM-2018 errichtet wurde, gewann BEA World 2018 in zwei Nominierungen des renommierten internationalen Wettbewerbs im Bereich Event-Marketing. Der zweistöckige RCC-Stand erhielt die ersten Plätze in den Kategorien "Industrielle Ausstellungen" und "Anwendung von Technologien". Wie die Pressestelle von RCC der Nachrichtenagentur "RusBusinessNews" berichtet, hat an der Ausstellung ein internationales Team aus mehr als 200 Menschen gearbeitet. Als Hauptauftragnehmer trat Illogic S.r.l. (Italien) auf, und der Stand wurde von Simmetrico S.r.l. (Italien) gebaut. Die Autoren des RCC-Standes verwendeten die neuesten Messetechnologien, von denen viele zum ersten Mal in dieser Größenordnung vorgeführt wurden. Das Zentrum der Exposition - kinetische Multimedia – Säule in Form eines DNA-Moleküls und einer holographischen Pyramide - verkörperte die Hauptidee: "Kupfer ist DNA der Zivilisation". Die Projektionen auf der Säule und die Hologramme in der Pyramide interagierten miteinander und machten die Bekanntschaft mit RCC-Werten zu einer lebhaften Vorführung. Mit täglichen Herausforderungen von RCC machte die Gäste ein holographisches Theater bekannt, das jede Geste des Zuschauers verstand. Und ein riesiges Kaleidoskop, das sich in einem Kupferkristall fühlen ließ, wurde auf der INNOPROM am häufigsten fotografiert.