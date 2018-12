"Ural Airlines" beginnen von Schukowski nach Prag zu fliegen 14.12.2018 — Nachrichten

GEBIET MOSKAU Am 26. Dezember 2018 eröffnet die Fluggesellschaft "Ural Airlines" einen neuen Flug Schukowski – Prag – Schukowski. Der Flug U6-751/752 wird mittwochs, donnerstags, samstags und sonntags ausgeführt. Der Abflug von Schukowski, dem 23 Kilometer von Moskau gelegenen Flughafen, ist auf 6.30 Uhr geplant, der Rückflug - auf 8.30 Uhr, so wurde der "RusBusinessNews" in dem Pressedienst des Flugunternehmens berichtet. Für die Flüge am 26., 27., 29. und 30. Dezember gilt ein Sonderpreis – ab 66 Euro (ab 5 043 Rubel) für ein Flugticket in einer Richtung, einschließlich Gepäck, Handgepäck, warmes Frühstück und aller Gebühren. An anderen Tagen wird der Hin-und Rückflug ab 192 Euro (14 509 Rubel) kosten. "Ural Airlines" befinden sich in der Top-Liga der führenden russischen Fluggesellschaften nach ihrer Beförderungskapazität. Im Jahre 2017 wurden 8 000 474 Fluggäste befördert. Die Geographie der Flüge umfasst mehr als 200 Richtungen. Heute betreibt das Flugunternehmen 46 Airbus-Flugzeuge (24 - A320, 15 - A321 und 7- A319). Zurück zu Nachrichten