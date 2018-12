KMEZ nahm eine moderne Gasreinigungsanlage in Betrieb 17.12.2018 — Nachrichten

GEBIET TSCHELJABINSK In der Rotgießerei des Kyschtym-Werkes (Bestandteil der Gruppe "Russische Kupfergesellschaft") wurde ein Beutelfilter LÜHR (Deutschland) zum industriellen Einsatz in Betrieb genommen. Es werden damit bis zu 99% der abgehenden Ofengase und harte Verunreinigungen aufgefangen. Die Investitionen in das Projekt beliefen sich auf etwa 290 Millionen Rubel. Wie der Presse-Dienst von RCC der Nachrichtenagentur "RusBusinessNews" berichtete, besteht die Anlage aus vier Filtereinheiten – aus zwei zweistöckigen Filtern je mit einer Fläche von mehr als 2 200 Quadratmetern. Die Anlage LÜHR FILTER ist mit einer Zufuhreinheit des Sorptionsmittels zur Neutralisierung von Schwefelhydrid, mit eigenen Saugzügen und anderen notwendigen Geräten ausgestattet. Der Geschäftsführer von LÜHR FILTER Rüdiger Margraf, der bei der feierlichen Zeremonie der Inbetriebnahme anwesend war, erhielt einen Dankesbrief von der KMEZ-Leitung.

