Der Flugzeugpark der "Ural Airlines" wurde durch den 47.Airbus ergänzt 25.12.2018 — Nachrichten

GEBIET SWERDLOWSK Im Rahmen des Programms für die Erneuerung des Flugzeugparks erhielt die Fluggesellschaft "Ural Airlines" einen weiteren Airbus A321. Es wurde dem Bord die Nummer VQ-BGX zugewiesen. Das ist das 47. Großraumflugzeug des europäischen Konzerns Airbus im Park des Flugunternehmens. Das im Leasing übernommene Flugzeug wurde früher in Großbritannien betrieben. Wie der Pressedienst der Fluggesellschaft der Nachrichtenagentur "RusBusinessNews" berichtet, ist das Abteil für Fluggäste der Economy-Klasse mit 220 Sesseln ausgestattet. Der neue Airbus A321 soll sowohl auf internationalen als auch auf russischen Routen eingesetzt werden. Sein erster regelmäßiger Flug wird auf der Strecke Jekaterinburg-Tiflis ausgeführt. Die Großraumflugzeuge des europäischen Konzerns Airbus haben ihre hohe Effizienz und Komfort im Mittelstreckenverkehr bewiesen. "Ural Airlines" arbeitet seit mehr als 10 Jahren mit dem Konzern zusammen. Darüber hinaus wurde das Unternehmen im Jahre 2017 zum Marktführer in Bezug auf durchschnittliche Flugstunden pro Tag mit Flugzeugen der Familie Airbus A320 (12,71 Stunden) unter den russischen Fluggesellschaften. "Ural Airlines" befinden sich in der Top-Liga der führenden russischen Fluggesellschaften nach ihrer Beförderungskapazität. Im Jahre 2017 wurden 8 000 474 Fluggäste befördert. Die Geographie der Flüge umfasst mehr als 200 Richtungen. Heute betreibt das Flugunternehmen 46 Airbus-Flugzeuge (24 - A320, 16 - A321 und 7- A319). Zurück zu Nachrichten