"Ural Airlines" haben feierlich einen Flug In das Land der aufgehenden Sonne eröffnet 26.12.2018 — Nachrichten

WLADIWOSTOK Am 21. Dezember hat die Fluggesellschaft "Ural Airlines" das erste Mal von Wladiwostok nach Sapporo geflogen. Am Flughafen Knewitschi wurde den Passagieren japanische Schokolade angeboten. Im Flughafen Chitose wurden sie von den Vertretern des Ministeriums für Land, Transport und Infrastruktur der Präfektur Hokkaido und der Verwaltung des Luftschiffhafens empfangen. Alle erhielten Erinnerungsgeschenke. Wie der Pressedienst des Flugunternehmens der Nachrichtenagentur "RusBusinessNews" mitteilte, wird der Flug auf der Strecke Wladiwostok – Sapporo – Wladiwostok dienstags und freitags durchgeführt. "Ural Airlines" befinden sich in der Top-Liga der führenden russischen Fluggesellschaften nach ihrer Beförderungskapazität. Im Jahre 2017 wurden 8 000 474 Fluggäste befördert. Die Geographie der Flüge umfasst mehr als 200 Richtungen. Heute betreibt das Flugunternehmen 47 Airbus-Flugzeuge (24 - A320, 16 - A321 und 7- A319). Zurück zu Nachrichten