Die Korporation VSMPO-Avisma investiert 700 Millionen US-Dollar in die Produktio 27.12.2018 — Nachrichten

GEBIET SWERDLOWSK Im Jahre 2018 hat die Korporation VSMPO-Avisma mehr als 33 Tausend Tonnen von hochverarbeiteten Produkten, mehr als 40 Tausend Tonnen Titan-Schwamm und 4,5 Tausend Tonnen High-Tech-Exportprodukte aus Aluminium produziert. Auf VSMPO ist die Produktion von mehr als 40 Arten von Ringen erschlossen. Allerdings wird sich das Unternehmen mit dem Erreichten nicht zufrieden geben. Die Korporation VSMPO-Avisma plant, etwa 700 Millionen Dollar bis Ende 2024 in die Entwicklung der Produktion zu investieren. Wie es der Nachrichtenagentur "RusBusinessNews" in der Korporation berichtet wurde, wird eines der großen Projekte auf Basis der mit Strangpressen und Profilwalzwerken ausgerüsteten Werkstatt umgesetzt. In drei Jahren wird sie praktisch neu fertig gebaut sowie wird ein neues Profilwalzwerk montiert. Es wird die Produktion von Titan-Draht begonnen. Bis zu 80 Millionen Dollar werden zur Entwicklung der mechanischen Bearbeitung zugeführt. Ungefähr 60 Millionen Dollar werden für die Modernisierung des Blechwalzwerks Nr. 16 vorgesehen sein. Im Jahre 2019 wird ein neuer Plasmaofen gekauft, und die Investitionen in die Hilfsproduktion werden etwa 30 Millionen US-Dollar betragen. Zurück zu Nachrichten